VaiOnline
La Maddalena.
11 aprile 2026 alle 00:28

Stefano Cossu candidato sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quella di Stefano Cossu, 40 anni, bancario, consigliere comunale d’opposizione, referente politico per la Gallura dell’assessore regionale al turismo, è la prima candidatura ufficiale a sindaco di La Maddalena. In un comunicato assume, con componenti del gruppo l’«impegno solenne a servire la nostra Comunità con Onestà, Disciplina e Onore, come impone la Costituzione ai rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli», dichiarando di avere «ben presente quali e quanti ostacoli ci troveremo di fronte, ma tutto questo non fa altro che rafforzare in noi il coraggio delle nostre idee, contrapponendo al pessimismo della ragione l’ottimismo della volontà». «Buon Vento», questo è il nome della lista, punta a dare vita a un nuovo «rinascimento» a La Maddalena nell’ambito della «cultura del rispetto reciproco», in cui «l’inclusione rappresenta un elemento qualificante per garantire la valorizzazione delle differenze, le pari opportunità di partecipazione e la dignità di ogni individuo». La lista, non ancora ufficializzata, comprenderebbe, tra gli altri, il medico Vincenzo Bifulco, il consigliere comunale Francesco Vittiello, l’ex sindacalista Angelo Abis, l’ex assessore Roberto Zanchetta. (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Carburanti, incubo rincari Diesel sopra i 2,40 euro

Prezzi alle stelle, soltanto nel 2022 erano stati così alti Consumi in calo nell’Isola: «Meno 10% dall’avvio della guerra» 
Riccardo Spignesi
il conflitto

L’ira di Trump: «Accordo non rispettato»

Lo Stretto resta chiuso, Vance avverte l’Iran: «Non prendeteci in giro» 
Cronaca

Il delitto di Bosa: «Ci sono due vittime in questa tragedia»

Il dolore immenso di Carlo Pinna:  il padre Giuseppe ucciso dal fratello 
Valeria Pinna
A

«L’assessore alla Sanità? Scegliete un sardo»

Il suggerimento di Schillaci. E Todde ammette: «Affidarsi a un tecnico è stato un errore» 
Roberto Murgia