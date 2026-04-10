Stefano Cossu candidato sindaco 

Quella di Stefano Cossu, 40 anni, bancario, consigliere comunale d’opposizione, referente politico per la Gallura dell’assessore regionale al turismo, è la prima candidatura ufficiale a sindaco di La Maddalena. In un comunicato assume, con componenti del gruppo l’«impegno solenne a servire la nostra Comunità con Onestà, Disciplina e Onore, come impone la Costituzione ai rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli», dichiarando di avere «ben presente quali e quanti ostacoli ci troveremo di fronte, ma tutto questo non fa altro che rafforzare in noi il coraggio delle nostre idee, contrapponendo al pessimismo della ragione l’ottimismo della volontà». «Buon Vento», questo è il nome della lista, punta a dare vita a un nuovo «rinascimento» a La Maddalena nell’ambito della «cultura del rispetto reciproco», in cui «l’inclusione rappresenta un elemento qualificante per garantire la valorizzazione delle differenze, le pari opportunità di partecipazione e la dignità di ogni individuo». La lista, non ancora ufficializzata, comprenderebbe, tra gli altri, il medico Vincenzo Bifulco, il consigliere comunale Francesco Vittiello, l’ex sindacalista Angelo Abis, l’ex assessore Roberto Zanchetta. (c.ro.)

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