Stati Uniti-Iran, minacce incrociate 

Washington. Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi del Golfo della possibilità di una nuova offensiva contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di martedì 3 novembre. A Teheran cresce l'allarme per nuovi raid. La Guida suprema Mojtaba Khamenei avverte che l'Iran risponderà «a qualsiasi minaccia senza restrizioni geografiche», lasciando intendere che un conflitto potrebbe estendersi all'intera regione.

Casa Bianca incerta

Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso come procedere. «Siamo aperti a una soluzione diplomatica», ha assicurato il segretario di Stato Marco Rubio. Ma secondo indiscrezioni il presidente potrebbe ordinare nuovi attacchi già mercoledì 4, soprattutto in caso di una pesante sconfitta repubblicana. Un'operazione militare gli consentirebbe di distogliere l'attenzione dal risultato elettorale.

Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth sono scettici sulla possibilità di un accordo, mentre il vicepresidente JD Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner puntano alla ripresa dei negoziati. Vance ha scritto al rappresentante iraniano Mohsen Rezaei e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha definito la lettera un «passo positivo». Anche il segretario al Tesoro Scott Bessent invita Trump a lasciare che la pressione economica produca i suoi effetti.

Israele e il Qatar

Israele segue le mosse di Washington. Una nuova offensiva potrebbe favorire il premier Benjamin Netanyahu, consentendogli di consolidare il potere con un governo di unità nazionale. Intanto il Qatar prosegue la mediazione a Doha. Il negoziato resta bloccato: Washington chiede concessioni sul nucleare, Teheran la rimozione del blocco navale e lo sblocco dei fondi congelati. L'obiettivo è evitare un'escalation, proteggere le infrastrutture energetiche e riaprire lo Stretto di Hormuz, strategico per l'economia mondiale.

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