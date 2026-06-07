Statale 195, inizia la settimana dei cantieri 

Sarà di sicuro la settimana più difficile di tutto quest’avvio di stagione per chi da Pula dovrà raggiungere Cagliari: oggi chiuderà al traffico per lavori il tratto Cacip della 195 bis, e mercoledì prenderanno il via gli interventi sul tratto della Sulcitana danneggiato dall’uragano Harry.

Via ai lavori

I lavori per la sostituzione della pavimentazione stradale in entrambe le corsie verso il capoluogo, tra i chilometri 18,350 e 13,41 – dunque per cinque chilometri – andranno avanti sino a lunedì prossimo, ma da mercoledì si accavalleranno con quelli sulla vecchia Strada statale 195, costringendo gli automobilisti a partecipare a una specie di gioco dell’oca per arrivare a Cagliari partendo da Pula.

Le deviazioni

In pratica chi sceglierà di percorrere la 195 bis nel tratto Cacip verrà dirottato sul vecchio tracciato all’altezza di Villa d’Orri, per poi proseguire lungo il tratto costiero dritto a Cagliari, attraversando un percorso già reso difficoltoso dalla deviazione di Su Loi.

Nella scala dei disagi la giornata di mercoledì raggiungerà il valore massimo, visto l’avvio dei lavori anche sul tratto danneggiato dalle mareggiate dello scorso gennaio: qui, i lavori andranno avanti sino alla fine di luglio, e comporteranno la chiusura di una carreggiata. Per chi dovrà raggiungere il capoluogo l’itinerario sarà quello consueto, e si viaggerà a senso unico.

Il rientro

Diversa la situazione per chi dovrà percorrere il percorso inverso: il traffico proveniente da Cagliari e diretto verso Capoterra e Pula sarà deviato all'altezza della nuova rotatoria realizzata dall'Autorità portuale di Cagliari, al chilometro 5,280 della statale. I veicoli proseguiranno quindi lungo la Sp92, la Seconda Strada (ex SP1) e la Dorsale consortile di Macchiareddu, per poi rientrare sulla Statale 195 al chilometro 8,900. Secondo il cronoprogramma dell’Anas, i lavori di ripristino dovrebbero concludersi entro la fine di luglio.

Nello stesso periodo è prevista anche l'apertura al traffico degli ultimi due chilometri del lotto 1 della Nuova Sulcitana, completando così il nuovo collegamento a quattro corsie tra Cagliari e il basso Sulcis.

Proprio alla riapertura di questo ultimo segmento della nuova Sulcitana guardano con fiducia residenti e lavoratori pendolari di tutto l’hinterland cagliaritano, visto che questo percorso – che da Pula si immetterà direttamente su Macchiareddu – permetterà di bypassare il tratto costiero, sempre più soggetto ai problemi causati dalle mareggiate. Intanto però, con l’avvio dei due cantieri oggi e mercoledì, i prossimi giorni saranno sicuramente di caos e passione.

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