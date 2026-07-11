Stasera inizia il ritiro ad Asseminello 

L’appuntamento è per l’ora di cena, quando di fatto inizierà il ritiro al Crai Sport Center di Assemini. Dopo i primi due giorni dedicati alle visite mediche e ai test e i due successivi di riposo, i giocatori del Cagliari si ritrovano oggi, dunque, per cominciare poi domani il lavoro sul campo.

Sono trentuno al momento i convocati, compreso Belotti che ha rinnovato il contratto per un’altra stagione proprio il giorno del pre raduno. Si aggregheranno al gruppo più avanti, invece, Mina (ha ottenuto un supplemento di vacanza dopo i Mondiali) e Idrissi (sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato nel recupero dalla rottura del crociato).

La prima settimana nell’Isola servirà per rompere il ghiaccio, domenica prossima è in programma un primo test ad Asseminello, presumibilmente con l’Under 20 allenata anche quest’anno da Gallego. La preparazione entrerà poi nel vivo a Ponte di Legno, dal 22 luglio sino al 1° agosto. In Alta Val Camonica sono in programma due amichevoli, la prima già il 23 con la Sampdoria, la seconda il 28 col Modena. Seguirà poi il collaudo in Germania con l’Union Berlino, il 2 agosto. Sei giorni dopo il “Trofeo Gigi Riva” alla Domus, contro il Nizza. Il 14 agosto, sempre in casa, il debutto stagionale in Coppa Italia con la vincente tra Union Brescia e Arezzo, il 22 al Tardini col Parma quello in campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA