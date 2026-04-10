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11 aprile 2026 alle 00:31

Start up innovative, Nuoro tra le province più dinamiche 

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Nuoro si conferma tra le province più dinamiche d'Italia nel campo delle start-up innovative. A certificarlo è l'ultimo report dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro, che fotografa un ecosistema con ampia presenza femminile e in forte espansione, seppur segnato da alcune criticità.

Tra il 2016 e il 2025 il numero di nuove imprese innovative è aumentato del 475 per cento, un dato che colloca la Provincia al quinto posto a livello nazionale. La metà delle start-up (il 56,5 per cento) nasce con un capitale iniziale pari o superiore a 10mila euro, collocando il Nuorese al quarto posto a livello nazionale per livello di capitalizzazione. Migliora il posizionamento per densità: Nuoro è salita dal 69esimo al 58esimo posto in un anno. Le start-up innovative registrate, a gennaio 2026, sono 24 su 143 nell'Isola. I settori prevalenti sono cultura e creatività, digitale, agroalimentare, turismo sostenibile. Sono solo l'8,7 per cento le imprese guidate da under 35, ed è limitata la presenza nel settore energetico (13 per cento). Migliora il dato sulla presenza femminile (21,7 per cento), collocando la Provincia al 13esimo posto in Italia.

«I dati restituiscono l'immagine di un ecosistema imprenditoriale vivace e in crescita, capace di esprimere progettualità solide e una buona presenza femminile», dice la responsabile dell'Osservatorio economico della Cciaa di Nuoro, Maria Luisa Ariu.

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