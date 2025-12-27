Stanziati 80mila euro per ricomprare le auto dei Vigili urbani 

Dopo l’attentato incendiario che ha messo fuori uso tre auto della Polizia Municipale a fine novembre, il Comune di Quartucciu ha deciso di scendere in campo con un intervento importante: trovare subito le risorse finanziarie per sostituire i mezzi distrutti. Lo ha fatto il 23 dicembre, con un passaggio in Consiglio comunale che ha sbloccato una somma straordinaria dedicata proprio all’acquisto di nuove vetture, necessarie per riportare il servizio su livelli di piena operatività.

«In data 23 dicembre il Consiglio comunale ha deliberato una ratifica di variazione di bilancio, già approvata dalla Giunta comunale, di importo superiore ad euro 80mila circa per acquisto di nuovi autoveicoli da destinare al Corpo di Polizia Municipale», spiega l’assessore all’urbanistica e alla Polizia urbana Cristian Mereu. Una manovra che consente di coprire una spesa non prevista inizialmente e di ripristinare dotazioni fondamentali per il lavoro quotidiano degli agenti.

«Tale impegno di spesa si è reso necessario al fine di sostituire i veicoli dati alle fiamme da soggetti ancora ignoti. Ripartiamo subito e non ci arrendiamo, perché la nostra comunità non tollera simili gesti vili», chiarisce l’assessore, sottolineando come l’intervento sia stato pensato e necessario per ristabilire l’efficienza al servizio.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di investimenti del parco vetture. «Oltre a tale somma, superiore a 80mila euro, era già stato destinato un ulteriore importo di 32mila euro per acquistare un altro mezzo. Nessun atto delinquenziale può intimidire gli amministratori e il Comando di Polizia Municipale», aggiunge Mereu.



