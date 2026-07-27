Stanziati 410mila euro per strade e marciapiedi 

Tra gli interventi finanziati con l’avanzo di amministrazione sbloccato dal Consiglio comunale di Portoscuso, sono previsti anche interventi per la frazione di Paringianu. Si tratta di 180mila euro per intervenire a Nuraxi Atzori, 130mila euro per marciapiedi, e altri 100mila euro per implementazione del parco giochi e rifacimento dell’asfalto.

«Finalmente riusciremo a risolvere un problema molto sentito con la manutenzione straordinaria della località Nuraxi Atzori – dice Stefano Masala, consigliere comunale delegato per la frazione di Paringianu – l’intervento consiste in un sistema di deflusso delle acque con due tubazioni cavalcafosso in una zona a pericolosità idraulica molto elevata. La strada così si potrà percorrere in sicurezza, eliminando il pericolo in caso di piogge». Sarà inoltre rifatto il manto della strada che conduce a Nuraghe Atzori e sistemate le cunette, oltre allo sfalcio dell’alveo. Sono previsti interventi anche nel centro abitato. «Saranno rifatti tratti di marciapiede in via Carbonascia – dice Masala – per migliorare sia la sicurezza che il decoro del paese. Inoltre saranno aumentati e sostituiti alcuni giochi del parco giochi di fronte a scuola. Quest’opera, per tempi tecnici, vedrà la luce tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA