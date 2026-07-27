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Portoscuso.
28 luglio 2026 alle 00:34

Stanziati 410mila euro per strade e marciapiedi 

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Tra gli interventi finanziati con l’avanzo di amministrazione sbloccato dal Consiglio comunale di Portoscuso, sono previsti anche interventi per la frazione di Paringianu. Si tratta di 180mila euro per intervenire a Nuraxi Atzori, 130mila euro per marciapiedi, e altri 100mila euro per implementazione del parco giochi e rifacimento dell’asfalto.

«Finalmente riusciremo a risolvere un problema molto sentito con la manutenzione straordinaria della località Nuraxi Atzori – dice Stefano Masala, consigliere comunale delegato per la frazione di Paringianu – l’intervento consiste in un sistema di deflusso delle acque con due tubazioni cavalcafosso in una zona a pericolosità idraulica molto elevata. La strada così si potrà percorrere in sicurezza, eliminando il pericolo in caso di piogge». Sarà inoltre rifatto il manto della strada che conduce a Nuraghe Atzori e sistemate le cunette, oltre allo sfalcio dell’alveo. Sono previsti interventi anche nel centro abitato. «Saranno rifatti tratti di marciapiede in via Carbonascia – dice Masala – per migliorare sia la sicurezza che il decoro del paese. Inoltre saranno aumentati e sostituiti alcuni giochi del parco giochi di fronte a scuola. Quest’opera, per tempi tecnici, vedrà la luce tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo».

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