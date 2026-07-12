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13 luglio 2026 alle 00:18

Stadio, via all’esame del piano finanziario 

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A Palazzo Bacaredda comincia l’esame del Pef, il documento che rappresenta l’ossatura economica del nuovo stadio. Oggi pomeriggio approderà all’esame delle commissioni Urbanistica, Bilancio, Sport, e Attività produttive che si riuniranno in seduta congiunta. Ma il percorso per il nuovo statio è tutt’altro che concluso.

Manca ancora la delibera che dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio, passaggio indispensabile per il via libera definitivo alla dichiarazione di pubblico interesse e sul diritto di superficie. E manca ancora lo schema di convenzione a cui gli uffici del Comune e i legali del Cagliari stanno lavorando con unità di intenti. Tanto che, per entrambi, l’obiettivo è chiudere la partita il 31 luglio per poi arrivare al bando entro il 20 agosto. Ma i tempi sono stretti.

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