Stadio Frogheri vietato, trasferta a Ghilarza 

La Nuorese calcio continua il campionato regionale di Eccellenza lontano dallo stadio di casa.
Dopo le ospitate nei campi di Bono e Galtellì e il pareggio per 0-0 con il Lanusei, la squadra dovrebbe giocare la prossima partita a Ghilarza, per l’indisponibilità dello stadio Franco Frogheri, dove proseguono i lavori.
Il match contro il Calangianus è previsto quindi nel campo di Ghilarza.
Un campionato che per i verdazzurri si è trasformato in una lunga serie di trasferte. La squadra, penultima in classifica con soli due punti, non riesce a contare sulle mura amiche né sul sostegno del proprio pubblico, se non su quello dei pochi tifosi disposti a seguirla fuori casa.
Alle difficoltà tecniche e organizzative si aggiunge il malcontento della tifoseria, sempre più critica di fronte al silenzio della società.
I sostenitori chiedono chiarimenti su campo, situazione attuale e prospettive, ma denunciano la totale mancanza di risposte da mesi. Un clima che rischia di allargare la frattura tra squadra e tifoseria in un momento già delicato.
Il ritorno al Frogheri resta l’obiettivo, ma attualmente ogni partita è diventata un pellegrinaggio.
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