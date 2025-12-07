VaiOnline
San Sperate.
08 dicembre 2025 alle 00:49

Sta meglio il pilota dell’aereo precipitato in una zona agricola 

Le condizioni di salute di Fernando Atzori, il 61 enne di San Sperate ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo l’incidente con il suo ultraleggero avvenuto sabato nelle campagne del suo paese, sono in miglioramento. «Abbiamo parlato con i suoi amici più stretti, a loro volta in contatto con i familiari – spiega l’istruttore di volo Giuseppe Piano, responsabile della scuola dell’aviosuperficie di Siliqua – e ci hanno tranquillizzato. Adesso non aspettiamo altro che riabbracciarlo. Fernando è un amico, un pilota bravo ed esperto, speriamo di riaverlo presto tra di noi».

Atzori non ha mai perso coscienza, ma ha riportato diverse fratture e un trauma cranico che hanno suggerito il ricovero in Neurochirurgia. «È una roccia», proseguono dall’impianto di Siliqua, «siamo sicuri che andrà tutto bene».

«Sappiamo che il paese ci è vicino», fanno sapere i parenti. «Ma noi siamo in sei e per ora, in questo momento, stiamo cercando di affrontare questa situazione in famiglia».

Intanto è stata aperta un’inchiesta sull’incidente di volo. Sabato mattina «soffiava un vento molto fastidioso», dice ancora Piano. Probabilmente non erano le condizioni ideali per volare con un ultraleggero. Atzori è stato bravo ad atterrare con il suo Savannah in una delle poche zone libere.

