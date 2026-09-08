Sportello itinerante per l’edilizia privata: nuovi appuntamenti 

Tre nuovi appuntamenti dello Sportello itinerante dell’edilizia privata del Comune. Il servizio è stato avviato a luglio in fase sperimentale per avvicinare gli uffici comunali ai cittadini e offrire un punto di orientamento diretto sulle pratiche edilizie, sulle procedure, sulla documentazione necessaria e sugli iter autorizzativi. Il primo nuovo appuntamento è stato fissato per oggi, dalle 16 alle 18, nell’hangar di via Nebida. Mercoledì prossimo, 16 settembre, lo sportello sarà alla Mem (sempre dalle 16 alle 18). Mercoledì 23 settembre, invece, appuntamento all’ex Vetreria di Pirri, ancora dalle 16 alle 18. L’iniziativa del Comune, infatti, riparte con una novità: gli incontri di settembre si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 18. Una scelta maturata anche dall’ascolto delle esigenze emerse nei primi incontri, con l’obiettivo di rendere il servizio accessibile a un numero più ampio di persone, in particolare a chi ha maggiori difficoltà a rivolgersi agli uffici durante la mattina.

«Lo Sportello itinerante», ha spiegato l’assessore alla Pianificazione strategica, Urbanistica e Ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu, «nasce da un’idea molto semplice: non aspettare soltanto che siano i cittadini a venire negli uffici comunali, ma portare l’Amministrazione nei quartieri. I primi appuntamenti ci hanno confermato che esiste un bisogno concreto di informazioni chiare e di un confronto diretto. Abbiamo quindi ascoltato le richieste ricevute e, per settembre, sperimentiamo l’apertura pomeridiana, così da allargare ulteriormente la partecipazione. Vogliamo costruire un rapporto con l’Edilizia Privata sempre più semplice, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone».

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