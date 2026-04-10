Sportelli Abbanoa a Olbia? 

Indagini aperte, polemiche e una interrogazione in Consiglio Comunale: è questo il quadro del pericoloso cedimento strutturale di un immobile di Abbanoa ad Arzachena. Giovedì mattina si è rischiato grosso in corso Garibaldi, nel cuore della cittadina gallurese, perché i pesanti frammenti di cemento avrebbero potuto causare una tragedia. Basti pensare all’affollamento di persone, pochi giorni prima, per l’inaugurazione della Scalinata di Santa Lucia. La Procura di Tempio attende una relazione su quanto avvenuto. Stando a indiscrezioni sono in corso verifiche anche sulle misure di sicurezza del cantiere. Ma il crollo ha aperto anche un altro fronte polemico. I consiglieri di minoranza Rino Cudoni e Francesca Pileri si sono rivolti al sindaco Roberto Ragnedda chiedendo che il primo cittadino si attivi per avere informazioni precise da Abbanoa su “quali verifiche siano state disposte sulla sicurezza degli immobili e quali misure immediate si intendano adottare per evitare ulteriori rischi, anche in considerazione dell’elevata frequentazione turistica dell’area”. Inoltre la minoranza chiede anche se è vero che gli sportelli di Abbanoa siano stati trasferiti definitivamente a Olbia e che l’edificio di via Ruzzittu diventerà una foresteria per il personale della società.

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