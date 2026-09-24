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Sant’Andrea Frius
25 settembre 2026 alle 00:47

Sport e salute, inaugurato il Fitness Park  

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È stato inaugurato in piazza Aldo Moro il Fitness Park Frius, la nuova area attrezzata all’aperto realizzata nell’ambito del progetto nazionale “Sport di Tutti-Parchi”. Uno spazio gratuito, pensato per allenarsi e stare insieme nel cuore del paese. Sant’Andrea Frius aveva ottenuto il finanziamento nel 2023, con 90 punti su 100, tra i tre Comuni sardi ammessi al programma. Il progetto puntava a creare un’area accessibile a giovani, anziani e persone con disabilità. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Simone Melis, la referente di Sport e Salute Rossella Agabio, l’ufficio tecnico comunale e i rappresentanti dell’Asd Sant’Andrea Frius, con Giuseppe Cannas, Leonardo Taccori e Nicolò Taccori. Gli attrezzi sono dotati di QR code: basta inquadrarli per accedere ai videotutorial di Sport e Salute e imparare a usarli correttamente. Il Comune gestirà direttamente il parco, garantendo accesso libero e gratuito e favorendo il coinvolgimento delle associazioni sportive.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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