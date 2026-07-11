Sport abusivi in spiaggia, sequestri e una denuncia 

Sempre più complicato passeggiare in spiaggia a Costa Rei (Comune di Muravera) tra file di ombrelloni interminabili, campi da beach-volley e lettini che arrivano quasi sino alla battigia. E così ieri mattina, nell’ambito di un servizio di controllo (Mari e laghi sicuri 2026), la Guardia Costiera di Cagliari ha accertato l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima di circa 800 metri quadrati. L’area è stata posta sotto sequestro e il titolare di un resort lì di fronte è stato denunciato.

In base ai riscontri della Guardia Costiera l’area era stata occupata abusivamente con un campo da beach volley, un campo di bocce, diverse imbarcazioni a vela e rastrelliere per il posizionamento di canoe e Sup. Nel corso della stessa operazione sono state emesse cinque sanzioni nei confronti di due titolari di connessioni demaniali marittime per un importo complessivo di 5.160 euro. L’area sottoposta a sequestro è stata sgomberata.

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