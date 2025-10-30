VaiOnline
Il caso
31 ottobre 2025 alle 00:18

Spiate in massa dal padrone di casa 

Studentessa scopre un obiettivo in bagno: ce n’erano in tutti gli appartamenti 

L’Aquila. Le microcamere erano ovunque: nelle ventole dei bagni, sotto le lampade degli specchi, nelle camere da letto e persino nelle lavatrici. Avevano tutte memorie di archiviazione e collegamenti wireless: l’intimità delle persone scorreva in diretta sul cellulare del proprietario delle case, con cui i malcapitati avevano sottoscritto un contratto d’affitto.

Il riflesso sospetto

Studenti e studentesse, ma anche sportivi e allievi della Finanza sono finiti nella rete tramata da un 56enne aquilano, denunciato per interferenza illecita nella vita privata. A far scattare le indagini della polizia, lunedì scorso, è stata una studentessa insospettita da un riflesso sullo specchio del bagno. Con un’analisi più attenta è riuscita a individuare il minuscolo obiettivo di una webcam nascosta dietro il vaso di una piantina. Una delle tante che erano state piazzate non solo nel suo appartamento, ma anche in quelli di quasi tutti gli altri affittuari. Al momento sono quindici le persone che si sono rivolte alla Questura dell’Aquila, che sta conducendo le indagini. Gli agenti hanno passato al setaccio tutte le case, rintracciando dispositivi nei posti più improbabili, persino dentro una lavatrice e in un lampadario.

Le telecamere di scorta

Immediatamente i sospetti sono ricaduti sul proprietario dell’immobile, che aveva sottoscritto i contratti di affitto con tutti gli inquilini. Grazie al decreto di perquisizione, anche informatica, gli agenti gli hanno trovato in casa numerosi altri dispositivi ancora imballati, oltre a 80 mila euro in contanti che sospettano frutto di attività illecita. Non è escluso che l’uomo, un negoziante, possa aver venduto illegalmente i video registrati negli appartamenti. Sul suo smartphone, inoltre, i poliziotti hanno trovato un’app che gli consentiva di registrare e visualizzare in tempo reale i contenuti di tutte le telecamere.

