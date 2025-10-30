VaiOnline
Consiglio.
31 ottobre 2025 alle 00:18

Il Comune di Alghero: «Stop al balzello» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una tassa che pesa sui passeggeri, scoraggia le compagnie e frena la competitività dell’aeroporto. Il Consiglio comunale di Alghero dice basta all’addizionale sui diritti di imbarco, chiedendone la cancellazione per rilanciare il “Riviera del Corallo” e l’economia del Nord Sardegna. Ieri l'assemblea civica ha approvato all’unanimità la mozione che chiede al Governo di eliminare un’imposta che, pur definita “comunale”, riserva ai Comuni solo una quota minima del gettito, mentre grava in modo significativo su viaggiatori e vettori. La discussione ha preso spunto da un'ordine del giorno presentato dal centrodestra (primo firmatario Marco Tedde) e ha trovato il Consiglio unito sulla necessità di eliminare il balzello. «È necessario aprire un tavolo istituzionale ampio - dichiarano i partiti di maggioranza - con la Conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Sassari, la Regione e il Governo Meloni, per definire una strategia condivisa sul futuro del trasporto aereo e della mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese». L’aeroporto di Alghero deve tornare a essere «una porta d’ingresso attrattiva e competitiva, capace di generare sviluppo, occupazione e crescita». Marco Tedde, consigliere di Forza Italia, è convinto che se l'addizionale venisse eliminata I benefici che deriverebbero per l’aeroporto di Alghero sarebbero certi e garantiti. «Almeno 500-600 mila passeggeri in più all'anno, solo dal vettore leader del trasporto europeo, Ryanair, senza tenere conto degli altri vettori. A cui si aggiungerebbero le maggiori entrate derivanti dagli introiti Iva e dal fatturato del comparto servizi e ricettività turistica». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 
Il caso

Spiate in massa dal padrone di casa

Studentessa scopre un obiettivo in bagno: ce n’erano in tutti gli appartamenti 