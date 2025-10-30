VaiOnline
Arte e ambiente
31 ottobre 2025 alle 00:18

La musica rianima una sperduta grotta 

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Niente telefoni né contatti esterni. Per una giornata ci saranno solo il fascino di una grotta, l’arte di due musicisti e il pensiero di un filosofo. E al tramonto la traccia musicale, nata dallo studio dei movimenti geologici, composta ed eseguita sul Monte Arci. Il territorio di Masullas, domani farà da cornice a una “residenza artistica estrema”: i fondatori dei Litfiba Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, e il filosofo Telmo Pievani abiteranno per tutto il giorno in una spelonca. Un esperimento tra scienza, musica e innovazione sociale che all’imbrunire regalerà la prima assoluta di “Alkapeca”, la traccia musicale nata in uno scenario unico.

Il progetto

La residenza estrema sul Monte Arci è la terza tappa del progetto “Residenze di ricerca”, curato da Nabui, società benefit con il sostegno del Comune di Masullas e della Fondazione Parte Montis. Un’iniziativa che fa del piccolo centro della Marmilla un vero laboratorio di ricerca e rinascita culturale per creare un modello di “borgo del futuro”. Ed è così che Masullas apre le proprie porte a antropologi, designer, artisti e innovatori sociali che studiano e interpretano il ricco patrimonio materiale e immateriale della comunità. «Che il nostro territorio abbia ispirato artisti e pensatori di questo livello è un privilegio – sostiene Ennio Vacca, sindaco di Masullas e presidente della Fondazione Parte Montis - Alkapeca è un lavoro artistico eccezionale, ma è anche un risultato concreto del lavoro immateriale che stiamo portando avanti a Masullas per rafforzare il legame tra i luoghi e la produzione culturale». Anche Tomaso Ledda, che insieme a Roberta Falcone è uno degli ideatori della performance e fondatore di Nabui sottolinea: «Masullas dimostra come i piccoli centri non sono solo luoghi da visitare, o peggio da salvare, ma posti da abitare creativamente».

L’idea

La performance rivoluzionaria nasce da un progetto che si focalizza sull’aspetto geologico del territorio di Masullas e della Sardegna. E da qui si parte per un viaggio sonoro e concettuale. «Il nome Alkapeca deriva dalla microzolla continentale che circa 40 milioni di anni fa si staccò dal margine africano dando origine ai movimenti geologici che hanno formato la Sardegna e l’attuale Mediterraneo», fanno sapere gli ideatori. Da questa suggestione prende forma il racconto di «una terra in movimento che diventa metafora di trasformazione, distacco e rinascita». Il filosofo Pievani aggiunge: «Arte, scienza, musica e narrazione scientifica hanno in comune l’inquietudine e l’emozione di sentirsi parte di un pianeta che esisterà anche quando la specie umana non ci sarà più. Sentirsi parte di questa storia deve lasciarci un senso di gratitudine per averla potuta ammirare e cantare, almeno per un po’». L’esibizione, eseguita in collaborazione con il Conservatorio statale di musica “Pietro Mascagni” con gli allievi Cecilia Bianchi, Samuele Campera, Zoe Lardaro, Fabio Lucchesi, Andrea Musio, sarà trasmessa in diretta streaming al GeoMuseo MonteArci di Masullas domani alle 16. Subito dopo i tre protagonisti terranno una lectio magistralis dedicata ai temi alla base dell’opera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 
Il caso

Spiate in massa dal padrone di casa

Studentessa scopre un obiettivo in bagno: ce n’erano in tutti gli appartamenti 