VaiOnline
Costa Smeralda.
05 luglio 2026 alle 00:31

Spiaggia del Principe, ordine di demolizione per un traliccio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I proprietari delle ville, alcune da dieci milioni di euro, quel traliccio non lo voglio proprio. È un pilone di oltre venti metri installato vicino alla spiaggia del Principe (Poltu di Li Cogghj) a due passi da Romazzino. E l’amministrazione comunale di Arzachena non ha nessuna intenzione di mollare la presa. È braccio di ferro ormai tra Comune e compagnia telefonica Iliad. Il Servizio antiabusi, guidato dal dirigente Mario Chiodino, è intervenuto con un provvedimento che ora intende eseguire.

Il Comune ha emanato una ordinanza di demolizione del traliccio, indirizzata a Iliad e alle imprese che si sono occupate della realizzazione dell’impianto. Stando ai dati tecnici indicati nel provvedimento firmato da Chiodino, il traliccio è più alto rispetto alla misura autorizzata. Il Servizio antiabusi insiste e ha effettuato degli accertamenti mirati che riguardano non solo il pilone, ma anche il basamento in cemento. In sostanza, la base del traliccio avrebbe dovuto essere il piano di campagna e invece è stata realizzata una piattaforma che di fatto lo allunga facendolo svettare e rendendolo visibile in molti punti. Si parla di diverse segnalazioni al Comune e di esposti con richiesta di misurazione della struttura. Si tratta della seconda contesa di questo tipo in Costa Smeralda, l’altra riguarda una villa storica a Cala di Volpe. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Voli accorpati, orari modificati: «Sforata la soglia di tolleranza del bando ministeriale»

Continuità aerea in affanno La Regione: «Ci sono problemi»

Ritardi e cancellazioni, rischio sanzioni sulle tratte dell’Isola Passeggeri inferociti: «Milano-Cagliari ormai è un’odissea»  
Alessandra Carta
La tragedia

Muore nella casa a fuoco, salvi i figli

Palau, tragica fine di un operaio di 38 anni, i due bambini sono usciti da soli 
Andrea Busia
regione

Lite Psd’Az, Solinas vuole il congresso Moro: prima si dimetta

Partito sempre più spaccato, le sezioni chiedono la convocazione straordinaria 
Celestino Tabasso
Gli affari

«I saldi? Così sono un disastro»

Commercianti schierati contro la data di avvio e la concorrenza del web 
Alessandra Ragas
Il personaggio

La bellezza salverà i borghi turistici

«Porto Rotondo è unico al mondo grazie anche ai suoi beni artistici» 
Caterina De Roberto
Il caso

Rai in stallo, la mossa di La Russa

«L’opposizione indichi una rosa di nomi, la porto io alla maggioranza» 