Spiagge per cani? Sì ma senza servizi 

C'è l'imbarazzo della scelta, visto che le aree cani sono quattro. I servizi però sono carenti e le polemiche non mancano.

Le aree

Lungo la costa cabrarese, gli animali sono ammessi nelle spiagge di Porto Suedda, San Giovanni, Maimoni e Funtana Meiga. Si tratta di aree vaste e tutte delimitate. Mancano però i cestini e l’acqua per riempire le ciotole resta un sogno. Ma non solo, la cartellonistica è presente solo vicino alle aree e quindi chi arriva nelle varie località non trova indicazioni lungo il percorso. Inoltre, c'è chi si lamenta del fatto che le aree scelte non sono comode perché invase da alghe o rocce.

Le polemiche

Tante le polemiche in riva al mare ma c'è anche chi ha deciso di scrivere al sindaco di Cabras, Andrea Abis. «Come sarebbe normale aspettarsi in una località di grande richiamo turistico, mi sono messo alla ricerca di uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe - si legge nella lettera a firma di Antonio Cocco, che nei giorni scorsi si trovava nell'area cani di Funtana Meiga - Ho dovuto fermare una signora per chiederle dove si trovasse la spiaggia riservata ai cani. Mi sono quindi incamminato lungo una ripida e sconnessa discesa. Quello che mi sono trovato davanti, però, è stato sconcertante: poco più di 50 metri di arenile destinati ai cani. Uno spazio angusto, inadeguato e mortificante. Una soluzione che non ha il sapore dell'accoglienza, ma della concessione minima e quasi infastidita. Vedere piccoli cani e proprietari ammassati in uno spazio così ridotto è stato indecoroso. A questo punto, la domanda sorge spontanea: è questa l'idea di accoglienza e di gestione del territorio che il Comune di Cabras intende offrire?».

Il Comune

L'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Giordano, fa il punto: «Per quanto riguarda i cestini, abbiamo deciso di non installarli perché diventerebbero contenitori per rifiuti di ogni tipo mentre i rubinetti non possiamo installarli perché non esistono ancora le fognature. Sulle dimensioni, voglio sottolineare che non si tratta di aree di sgambettamento ma di spazi per ospitare chi scende in spiaggia con il cane. Purtroppo non possiamo fare nulla riguardo alla presenza di alghe e rocce, ogni anno è diverso in base alle mareggiate. Per quanto riguarda i cartelli, siamo carenti, è vero, molti purtroppo sono stati rubati, ecco perché ne stiamo installando nuovi anche a ridosso delle aree. Chi arriva nel Sinis ha già programmato la vacanza e quindi è informato su dove trovare queste aree».

RIPRODUZIONE RISERVATA