“Special K”, la droga dei giovanissimi 

Arriva dalla Spagna o dall’Olanda. Nei bagagli dei corrieri o nascosta dentro pacchi spediti da ogni angolo del mondo. Fiumi di ketamina che ingrossano il mercato cagliaritano, sempre più assetato di questa sostanza che tra i giovani e i giovanissimi ormai è in cima alle preferenze. A volte le forze dell’ordine riescono a spezzare il flusso, intercettando uno dei “muli” delle organizzazioni di trafficanti.

Il contrasto

L’ultimo in ordine di tempo è riuscito a patteggiare ieri mattina una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, dopo essere stato arrestato nelle scorse settimane appena uscito dall’aeroporto, subito dopo essere atterrato da Ibiza: nel bagaglio nascondeva un chilo di ketamina. Claudio Ventura, 53 anni di origini piemontesi ma trapiantato a Cagliari, ha concordato con il suo difensore, l’avvocata Ilaria Annis, la pena con il sostituto procuratore Daniele Caria – della Direzione distrettuale antimafia. Ma è solo la punta dell’iceberg rispetto a un fenomeno – quello delle nuove droghe sintetiche – che da circa un anno sta impegnando polizia, carabinieri e finanzieri nel difficile compito di arginare il flusso di stupefacenti destinato ai locali della movida.

Indagini senza sosta

Nell’ultimo anno si sono succedute le operazioni delle sezioni antidroga delle tre forze di polizia, tutte coordinate dai pm della Dda, contro il traffico di sostanze sintetiche, prime fra tutte la ketamina, appunto, ormai da tempo di moda anche tra i ragazzini. E se al numero uno c’è sempre la cocaina, da qualche tempo affiancata alla nuova “cocaina rosa”, la “Special K” (così viene chiamata tra i giovanissimi la ketamina) sta scalando rapidamente le classifiche di gradimento del popolo della notte, seguita da mdma (quella che un tempo era conosciuta come ecstasy, sostanza sintetica del gruppo delle anfetamine). Negli ultimi 12 mesi le operazioni che hanno riguardato l’anestetico che crea effetti d’alterazione si sono moltiplicate, anche perché questo tipo di sostanza può essere nascosta in mille modi dai trafficanti. Nel marzo dello scorso anno era stato trovato in città il primo laboratorio per la trasformazione della “keta” liquida in cristalli, così da essere poi venduta in dosi per lo spaccio al dettaglio. Il mese successivo, invece, la Dda aveva fatto scattare una vasta operazione, con otto ordinanze di custodia cautelare per un traffico destinato proprio alle discoteche e ai locali notturni: erano stati recuperati 14 chili di droga, tra cocaina, mdma, marijuana, hascisc e – tra questi – spiccavano 4 chili proprio di ketamina. Ancora a luglio un giovane era stato bloccato con 16 grammi di mdma in cristalli più altre 10 pastiglie di ecstasy. Con sé, neanche a dirlo, c’erano poi anche altri 17 grammi di “Special K”. E infine a settembre, la scoperta di un canale di rifornimento verso Cagliari che arrivava direttamente da Ibiza e dalle isole Baleari, regno della movida giovanile che dura pressoché tutto l’anno.

L’Antimafia in campo

La facilità con la quale può essere nascosta la ketamina è data dal fatto che può essere rapidamente trasformata, con mezzi anche domestici, dallo stato liquido a cristalli. Non solo. Può anche essere, senza troppe competenze chimiche, mescolata con altri liquidi e poi separata per essere nuovamente suddivisa in dosi. Lo hanno scoperto tre anni fa proprio gli investigatori della Dda che avevano intercettato un rifornimento diretto alla cosiddetta “Cagliari bene”, nascosto in bottiglie di vino con etichette di pregio, oppure occultata in flaconi di bagno schiuma, confezioni di succhi di frutta e yogurt. Un giro d’affari enorme, che trova ogni giorno nuovi canali di approvvigionamento.

