Prende corpo “Spaventapasseri alla moda” del Ceas di Sini, nella scuola secondaria di primo grado di Usellus, e finanziato dalla Regione. Dopo una prima fase di didattica e attività laboratoriali svolte dagli operatori del Ceas Sini si è ora giunti alla parte di creazione degli spaventapasseri con gli abiti di riciclo. Coordinati dalla sarta Moira Mandis, i ragazzi hanno realizzato gli spaventapasseri che andranno ad abbellire uno spazio messo a disposizione dal Comune di Sini.

«Il progetto procede bene e siamo nei tempi per inaugurare prima dell'estate il campo di San - conferma Giovanni Pischedda, responsabile di progetto di Stria srl - arricchiremo uno spazio con queste creazioni sostenibili che potranno diventare un’attrazione per i curiosi che vorranno conoscere Sini». ( g. pa. )

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