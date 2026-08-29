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Atletica leggera.
30 agosto 2026 alle 00:21

Spanu e Salis a segno  su strada a Pabillonis 

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Con un tempo sui 6 chilometri del percorso cittadino di 20'51”, Riccardo Spanu, portacolori dell'Isolarun, ha tagliato per primo il traguardo in piazza San Giovanni Battista nel 9° Trofeo Atletica Pabillonis. Il campione italiano junior 2021 dei 3000 metri ha preceduto di 45" il sangavinese Federico Ortu (Cus Cagliari) e Valerio Caredda (Atl. Selargius).
Dominio delle Over 35, con distacchi meno severi, nella prova femminile, con Michela Salis (Runcard) su Daniela Desogus e Anna Vacca (Arbus).

Ordini d'arrivo
Maschile km 6 : 1. Riccardo Spanu (Isolarun) 20'06”, 2. Federico Ortu (Cus Cagliari) 20'51”, 3. Valerio Caredda (Atl. Selargius) 21'14”, 4. Marco Mattu (M45, Cagliari Marathon Club) 21'18”, 5. Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro) 22'08”, 6. Sebastian Cossu (Pod. San Gavino) 22'14”, 7. Ithocor Meloni (Pro Sesto Atl. Cernusco) 22'16”, 8. Michele Cuccu (M40, Runfast Sassari) 22'25”, 9. Nicola Floris (M35, Cus Cagliari) 22'58”, 10. Lorenzo Marras (id) 22'58”.
Femminile km 4 : 1. Michela Salis (F40, Runcard) 17'08”, 2. Daniela Desogus (F35, Lib. Campidano) 17'23”, 3. Anna Vacca (F40, Atl. Arbus) 17'25”, 4. Viviana Fanari (F55, Runners Cagliari) 17'53”, 5. Alessandra Ennas (F45, Pod. San Gavino) 17'56”, 6. Gisella Saba (F45, Ampa Training Guasila) 17'59”, 7. Marcella Gattermayer (Cus Cagliari) 19'06”, 8. Alessia Desogus (id) 19'11”, 9. Silvia Pusceddu (F45, Ampa Training) 19'12”, 10. Anna Usai (Pod. San Gavino) 19’41”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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