Spacciava per strada, altra droga in casa: arrestato un ventenne 

I carabinieri della stazione estiva di Flumini e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu hanno arrestato il ventenne cagliaritano Giovanni Perra, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le pattuglie, impegnate in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane nei pressi di un locale pubblico che si trova lungo il litorale. Gli investigatori l’avrebbero visto mentre consegnava qualcosa che aveva estratto dalle tasche dei pantaloni a un altro ragazzo, per poi allontanarsi frettolosamente.

L’intervento dei carabinieri, alcuni dei quali erano in abiti civili, è stato immediato e ha permesso di bloccare Perra, trovato in possesso di circa un grammo di hashish, due dosi di cocaina e oltre cento euro in contanti. Poi la perquisizione a casa sua, dove sono stati posti sotto sequestro altri 80 grammi di hashish e novecento euro in contanti, ritenuti il ricavo dell’attività di spaccio. Trovati anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, dalla caserma Perra è stato condotto nuovamente a casa sua e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della magistratura in attesa dell'udienza di convalida che dovrebbe tenersi oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA