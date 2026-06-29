Sotto il sole alla fermata dell’autobus 

Si attende l'arrivo del pullman sotto un sole devastante. In alcuni punti cruciali in città inseriti nel circuito del trasporto urbano ed extraurbano, si protrae da anni, almeno quindici, un problema la cui risoluzione appare impossibile: la mancanza di pensiline che offrano riparo ai passeggeri in attesa. E con le temperature torride e devastanti di questi giorni, il disagio è di nuovo emerso nella sua brutalità. «L'uomo è tornato sulla Luna dopo tanti anni, qui non si riesce a mettere una pensilina per evitare di cuocere sotto il sole prima che arrivi l'autobus»: la riflessione di Maria Grazia Fanni, casalinga di Teulada, ieri in attesa della corsa alla fermata di viale Trento rappresenta la riflessione di tutti i suoi compagni di sventura. E viale Trento, subito dopo piazza Italia, con una panchina adagiata al muretto della scuola elementare, è una delle fermate principali della città per il traffico diretto nel basso Sulcis. Una quindicina di anni fa molte pensiline malconce erano state giustamente rimosse perché cadevano a pezzi, erano arrugginite. Insomma, più una trappola che un servizio. In molte fermate sono state anche ripristinate e usando materiali di qualità. Ma l'operazione si è fermata a metà da molti anni, nonostante Comune e Arst abbiano più volte annunciato la volontà di intervenire e siano stati svolti incontri per discutere anche di questo argomento. Invece, con un meteo che porta le temperature a oltre 40 gradi, il pullman urbano o extraurbano) si attende sotto il sole anche in viale Trieste proprio di fronte alla sede Inps Inail, in via Lubiana, in via Satta. Clamoroso il caso del cimitero: davanti al parcheggio la panchina c'è ma è a pezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATAAndrea Scano

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