VaiOnline
Carbonia
30 giugno 2026 alle 00:21

Sotto il sole alla fermata dell’autobus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si attende l'arrivo del pullman sotto un sole devastante. In alcuni punti cruciali in città inseriti nel circuito del trasporto urbano ed extraurbano, si protrae da anni, almeno quindici, un problema la cui risoluzione appare impossibile: la mancanza di pensiline che offrano riparo ai passeggeri in attesa. E con le temperature torride e devastanti di questi giorni, il disagio è di nuovo emerso nella sua brutalità. «L'uomo è tornato sulla Luna dopo tanti anni, qui non si riesce a mettere una pensilina per evitare di cuocere sotto il sole prima che arrivi l'autobus»: la riflessione di Maria Grazia Fanni, casalinga di Teulada, ieri in attesa della corsa alla fermata di viale Trento rappresenta la riflessione di tutti i suoi compagni di sventura. E viale Trento, subito dopo piazza Italia, con una panchina adagiata al muretto della scuola elementare, è una delle fermate principali della città per il traffico diretto nel basso Sulcis. Una quindicina di anni fa molte pensiline malconce erano state giustamente rimosse perché cadevano a pezzi, erano arrugginite. Insomma, più una trappola che un servizio. In molte fermate sono state anche ripristinate e usando materiali di qualità. Ma l'operazione si è fermata a metà da molti anni, nonostante Comune e Arst abbiano più volte annunciato la volontà di intervenire e siano stati svolti incontri per discutere anche di questo argomento. Invece, con un meteo che porta le temperature a oltre 40 gradi, il pullman urbano o extraurbano) si attende sotto il sole anche in viale Trieste proprio di fronte alla sede Inps Inail, in via Lubiana, in via Satta. Clamoroso il caso del cimitero: davanti al parcheggio la panchina c'è ma è a pezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATAAndrea Scano

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 