Sosta selvaggia, caos e pericoli tra via Marconi e via Volta 

Caos e disagi all’incrocio tra via Marconi e via Volta dove ogni giorno a ogni ora, le strisce pedonali, da una parte e dall’altra della strada, sono occupate dalle auto. In questi giorni la situazione è peggiorata complice il maggior numero di persone che si riversa in centro nel periodo che precede le feste.

Gli incivili lasciano l’auto sopra le strisce soprattutto per andare a prelevare al bancomat o per andare tranquillamente a fare la spesa. Così i malcapitati pedoni sono costretti ad attraversare senza alcuna visibilità e con gli automobilisti che svoltano da via Marconi senza vedere chi sta attraversando per via delle auto in sosta selvaggia.

«È così tutti i giorni, ci vorrebbero controlli più costanti da parte delle Forze dell’ordine», commenta una passante. «Qui sì che metterebbero una raffica di multe. Di recente hanno rifatto la segnaletica ma se continuano a parcheggiare le auto sopra le strisce allora non cambia niente. Almeno in questo periodo di Natale quando c’è tanta gente un giro dovrebbero prevede controlli più serrati».

E c’è anche chi invoca la sistemazione di dissuasori per scongiurare la sosta selvaggia. (g. da.)

