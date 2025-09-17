“Sorsi di Sud”, domani alle 19 la tappa finale 

Sorsi di Sud giunge alla sua tappa conclusiva. Il progetto, che in sei serate ha intrecciato degustazioni e racconti, dando voce ai vitigni autoctoni e a chi li custodisce, chiuderà il suo viaggio domani alle 19 presso il Convento San Giuseppe. Il programma si aprirà con un talk dedicato a internazionalizzazione e commercializzazione del vino e delle tipicità locali, guidato da Maurizio Orgiana, docente di marketing territoriale. A seguire una degustazione guidata, condotta da Claudia Piras e Giorgia Aramu, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di tre vitigni simbolo della Sardegna: Vermentino, Cannonau e Girò di Cagliari. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria. È possibile iscriversi cercando Sorsi di Sud sulla pagina Sa Mesa Nostra.

RIPRODUZIONE RISERVATA