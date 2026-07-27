Sorpassa i carabinieri e poi si dà alla fuga: denunciato un 21enne 

Al volante di una potente Bmw ha superato una pattuglia dei carabinieri ad altissima velocità sul lungomare del Poetto, poi ha proseguito la folle corsa nel tentativo di far perdere le sue tracce nonostante la “gazzella” si fosse messa all’inseguimento azionando i dispositivi luminosi e acustici.

Protagonista dell’inseguimento un 21enne di Quartu che alla fine è stato fermato e denunciato dai militari della stazione temporanea di Flumini per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e inottemperanza all’alt, unitamente a diverse violazioni del codice della strada. L’episodio ha avuto inizio sulla via Lungomare del Golfo dove il giovane, alla guida di una Bmw 320d, ha sorpassato l’auto di servizio dei carabinieri a fortissima velocità. I militari si sono messi all’inseguimento a sirene spiegate. Anziché fermarsi, però, il 21enne avrebbe accelerato eseguendo manovre azzardate e sorpassi pericolosi in corrispondenza della doppia striscia continua, mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti.

L’inseguimento è terminato sulla Provinciale 17 dove il giovane, grazie anche al tempestivo intervento di una seconda pattuglia della Stazione carabinieri di Quartu, è stato sorpreso e bloccato mentre cercava di nascondersi nelle strade laterali. Sottoposto all’alcoltest, il giovane è risultato positivo con un tasso di oltre il doppio rispetto al limite massimo. All’interno dell’auto i militari hanno anche trovato una spranga lunga 50 centimetri, costata al 21enne un’ulteriore denuncia.

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