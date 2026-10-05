Sopra l’Asse mediano due passerelle moderne 

Addio alle storiche passerelle pedonali che collegano Monte Mixi con lo stadio: le strutture principali in acciaio e cemento armato verranno risanate e recuperate, per un effetto visivo nuovo. Spazio quindi a un moderno "guscio" in alluminio bianco, caratterizzato da una foratura geometrica a triangoli. Sono iniziati ieri mattina i lavori per la riqualificazione dei ponti pedonali sopra l’Asse mediano e il canale di San Bartolomeo.

Non un semplice intervento di manutenzione. «I lavori», sottolinea il sindaco Massimo Zedda, «finanziati con fondi europei, prevedono la valorizzazione dei due ponti col potenziamento della pista ciclabile a doppio senso in una delle due passerelle. I nuovi attraversamenti avranno pavimentazioni impermeabili, vani scala e passerelle in acciaio. Il nuovo sistema di illuminazione a led riguarderà l’intero percorso e prevede scenografie colorate durante partite, concerti ed eventi. Saranno attive anche nuove telecamere di videosorveglianza».

Costruiti tra il 1988 e il 1990 per i mondiali di “Italia '90”, i due ponti portano i segni del tempo. L’azione corrosiva, le costanti infiltrazioni d’acqua hanno nel tempo deteriorato il cemento e le lamiere. L’intervento interesserà anche gli spazi in cui, a partire dal 2014, ha preso vita la “Galleria del Sale”: un’esposizione d’arte contemporanea a cielo aperto che si snoda lungo il percorso ciclo-pedonale tra il parco di Molentargius e il Padiglione Nervi, arrivata a contare oltre 70 opere tra murales, installazioni e sculture. L’obiettivo condiviso da Comune e ideatori della “Galleria” è quello di tutelare e preservare le opere attuali e gettare le basi per riprendere i percorsi di arte pubblica partecipata con futuri nuovi interventi.

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