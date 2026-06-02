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03 giugno 2026 alle 00:38

Sono Cossu e Pinna i padroni del Lago 

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Con venti edizioni alle spalle si è garantita il ruolo di una delle classiche più belle del podismo sardo. Con i nomi di Manuel Cossu e Claudia Pinna, il “Lago di Corsa” si è assicurata due vincitori più che rappresentativi: i due sangavinesi sono due numeri 1 (anche se ieri ce l’aveva la fuoriclasse del Cus Cagliari), non solo nella corsa ma anche, come nel caso di Cossu, del triathlon di Sardegna. Abbastanza netti i loro successi sugli 11,4 km attorno all’invaso del Rio Leni, dove l’Olimpia Villacidro ha richiamato quasi 600 agonisti. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo

Maschile : 1. Manuel Cossu (Pm, Cus Cagliari) 37’38”, 2. Francesco Dajas (M35, Cagliari Marathon Club), 3. Marco Mattu (M45, id.), 4. Francesco Pinna (M45, Ampa Training), 5. Giovanni Romanello (M45, Us Carisolo), 6. Enrico Picciau (M35, Cagliari Mar. Club), 7. Mario Lagana (E. Sanna Elmas), 8. Nicola Sessini (Villacidro Triathlon), 9. Simone Saiu (M50, GP Assemini), 10. Angelo Canu (M40, Pod. Sassari).

Femminile : 1. Claudia Pinna (F45, Cus Cagliari) 44’22”, 2. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.), 3. Cinzia Meloni (F50. E. Sanna Elmas), 4. Enrica Pintor (F40, Isolarun), 5. Giorgia Pilia (F35, id.), 6. Adriana Dessì (Pf, Atl. Ogliastra), 7. Michela Salis (F40, Runcard), 8. Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atl. Legg.), 9. Silvia Piras (F45, id.), 10. Sarah Pinson (F40, Dinamica Sardegna).

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