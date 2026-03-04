Solito dilemma: uno o due mediani? 

Deiola prova a forzare in vista di Cagliari-Como, in programma sabato pomeriggio alla Unipol Domus. Il centrocampista di San Gavino (non gioca addirittura da Torino-Cagliari del 27 dicembre per l’infortunio alla coscia) ha svolto anche ieri un lavoro individuale ma spera ancora in una convocazione, almeno per la panchina, poi si vedrà.

Il punto

Dovranno sicuramente attendere una settimana, invece, Gaetano e Borrelli, che puntano a questo punto alla gara successiva con il Pisa. Approfitterà quasi certamente della sosta Mazzitelli, che potrebbe quindi tornare a disposizione per la sfida con il Sassuolo. Tempi più lunghi per Belotti. Stagione già finita per Felici.

Torna Mina

In attesa di recuperare tutti (o quasi) gli infortunati, l’allenatore rossoblù Pisacane si consola, intanto, con il ritorno in difesa di Mina che ha scontato lo scorso weekend il turno di squalifica. Ad affiancarlo, sarà presumibilmente Dossena, in prestito proprio dal Como dove tornerà una volta finito il campionato (il suo è un prestito secco). Il solito dilemma a centrocampo: uno o due mediani? Nel primo caso, verso la conferma il giovane Liteta in campo dall’inizio alla fine venerdì scorso al Tardini. Nel secondo, verrebbe riproposta la coppia Adopo-Sulemana.

