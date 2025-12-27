VaiOnline
Terrorismo
28 dicembre 2025 alle 00:09

«Soldi per Hamas»: nove arresti 

Sette milioni di euro trasferiti all’estero, inchiesta della Direzione antimafia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Sui conti correnti di Hamas, tra i bonifici in entrata, ci sarebbero anche quelli dall'Italia. Il “Movimento di resistenza islamica”, lo stesso responsabile degli attentati del 7 ottobre 2023, avrebbe ricevuto finanziamenti per 7 milioni di euro dalla cellula italiana del network europeo di associazioni di volontariato, che foraggerebbero sotto copertura i combattenti palestinesi. A intercettare il flusso di denaro sono state le indagini di Polizia e Guardia di finanza coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo e dalla procura di Genova, sfociate in un blitz che ha portato a nove arresti e ai provvedimenti nei confronti di tre associazioni.

In Italia, a quanto emergerebbe dalle indagini, il riferimento principale per l'invio di denaro ai terroristi era la “Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese”, con sede a Genova ed esistente da oltre vent'anni: il responsabile è Mohammad Hannoun, che è anche presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia. Per gli investigatori Hannoun è un membro del comparto estero di Hamas e vertice della cellula italiana della stessa organizzazione terroristica ma il suo legale, Dario Rossi, attacca: «Si cerca un pretesto per metterlo a tacere. Da sei mesi si assiste a una campagna martellante, tutti i giorni, in Parlamento e su alcuni giornali. Era evidente che si volesse far calare il sipario su di lui».

Soddisfazione arriva invece da Israele, con il ministro della Diaspora Amichai Chikli: gli arresti, dice, rappresentano «un passo importante nella lotta contro il terrorismo di Hamas, che ha spostato sempre più il suo baricentro verso l'Europa».

Mimetica e lanciarazzi

Secondo le indagini solo qualche settimana fa Hannoun aveva partecipato a una riunione in Turchia alla quale ha preso parte anche un esponente di spicco del comparto estero di Hamas e in diverse intercettazioni avrebbe espresso apprezzamenti per vari attentati. Nei pc dell'associazione è spuntata persino la foto di Riyad Abdelrahim Jaber Albustanji, un altro degli arrestati: l’immagine lo mostra in divisa mimetica e armato di lanciarazzi, con i simboli delle Brigate Al Qassam, circondato da uomini armati appartenenti all'ala militare dell'organizzazione.

«Pericolo di fuga»

Lo stesso Hannoun sarebbe stato pronto a trasferirsi definitivamente in Turchia, per proseguire lì le sue attività di finanziamento. Per questo, secondo la gip Silvia Carpanini, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sussisteva nei suoi confronti un «concreto e attualissimo pericolo di fuga» e per questo l'operazione sarebbe stata anticipata. Inoltre tutti gli indagati avrebbero «ripetutamente ripulito», si legge nel provvedimento, i loro dispositivi elettronici ma gli investigatori hanno scavato a fondo nei server.

I movimenti

Secondo le indagini della Dda, da più di vent'anni i sette milioni di euro sarebbero arrivati ai terroristi attraverso operazioni di triangolazione con bonifici bancari, oppure tramite associazioni con sede all'estero, in favore di organizzazioni con sede a Gaza, nei territori palestinesi o in Israele, già dichiarate illegali dallo Stato di Israele. I fondi sarebbero serviti anche a supportare i familiari di persone coinvolte in attentati o per i parenti di detenuti.

Il perno e i complici

In Italia, per gli investigatori, il perno principale era proprio Hannoun, che aveva contatti costanti con i referenti di altre simili charity europee in Olanda, Austria, Francia e Inghilterra, le quali dietro agli scopi benefici a sostegno della popolazione palestinese nascondevano i finanziamenti ai terroristi. In carcere, oltre al presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, sono finiti gli altri otto membri della cellula. I presunti complici, arrestati a Firenze, Sassuolo, Milano e in altre province facevano da referenti per altre città mentre uno di loro, Khalil Abu Deiah, era responsabile dell' “Associazione benefica la cupola d'oro”, costituita a Milano poco dopo il attentati del 7 ottobre. Due degli indagati risultano invece latitanti e si trovano all'estero: uno in Turchia e uno a Gaza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 