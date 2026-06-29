Societari, nei 60 metri ok Quadrelli e Luridiana 

I sistemi telematici vanno in tilt e non sono ancora disponibili le classifiche dei societari Under 14 di atletica disputati domenica ad Alghero.

Nei 60 metri vincono Gabriele Quadrelli (Campidano, 8"26) e Giorgia Luridiana (Pod. Sassari, 8"80), nei 1000 Omar Fraiha (Academy, 3'18"56) e Jole Doneddu (Ichnos, 3'24"97), nei 60 ostacoli Alessandro Aru (Assemini, 9.51) e Giorgia Arrigo (Shardana, 10.77). Nelle staffette 4x100 prevalgono Podistica Sassari tra le ragazze (Mura, Alagna, Usai e Luridiana), 59"19, e Libertas Campidano (Concas, Napoli, Uccheddu, Versace) tra i ragazzi. Nei 2000 metri di marcia doppietta per la Podistica Sassari con Pietro Grabesu, 11'40"08, e Clara Flore, 12'23"05.

Salti "poveri" con Alessandro Aru (Assemini, 4,95) e Elena Picciau (Campidano, 4,01) nel lungo e Matteo Vacca (Campidano, 1,46) e Alice Muscas (Villacidro, 1,40) nell'alto. Nei lanci Matteo Vacca (Campidano) getta il peso a 10,89 metri, Gianluca Erriu (San Teodoro) il vortex a 39,68. Tra le ragazze Maria Sofia Pischedda (Campidano) 8,40 metri nel peso, su Rossella Rinaudo (Iglesias, 8,18), Valentina Palermi (Cus Sassari) vortex a 36,90 metri.

Strada

Sabato a Ruinas Giovanni Romanello (US carisolo) e Leonarda Cantara (Academy Olbia) si sono aggiudicati il memorial "Gianni Corre" di corsa sulla distanza dei 12 chilometri.



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