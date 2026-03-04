Social trekking, quattrocento in cammino 

Per la prima volta dalla sua creazione (2012), il Social trekking approda in Sardegna. Appuntamento a Ulassai, da oggi a domenica. Sarà un’occasione unica per far conoscere ai camminatori di tutta Italia la bellezza dell’Ogliastra e in particolare la zona dei Tacchi, che per vocazione, paesaggio e comunità rappresenta lo spirito della specialità.

Ogni edizione accoglie dai 200 ai 400 partecipanti, compresi grandi specialisti come Riccardo Carnovalini, Anna Rastello, Paolo Piacentini, Stefano Ardito e Paolo Ciampi. Le attività, tutte a costo zero a eccezione di vitto e alloggio, comprendono trekking urbani, escursioni naturalistiche, incontri, spettacoli e momenti conviviali.

«Dal 2012 - dice Simone Depau, socio della Cooperativa Walden viaggi a piedi, che organizza l’evento e di cui Alessandro Vergari è presidente - il Social trekking è anche un grande appuntamento annuale che ogni anno si svolge in una diversa località d’Italia. Per tre giorni, centinaia di camminatori provenienti da tutta la Penisola si incontrano per condividere esperienze, emozioni, percorsi e riflessioni». Negli anni, la manifestazione ha toccato città come Firenze, Bologna, Roma, Torino, Pistoia, Salerno, Avigliana, Schio, Faenza e Campobasso, diventando un riferimento nazionale per il turismo responsabile e il movimento del viaggio a piedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA