VaiOnline
Ulassai.
05 marzo 2026 alle 00:28

Social trekking, quattrocento in cammino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la prima volta dalla sua creazione (2012), il Social trekking approda in Sardegna. Appuntamento a Ulassai, da oggi a domenica. Sarà un’occasione unica per far conoscere ai camminatori di tutta Italia la bellezza dell’Ogliastra e in particolare la zona dei Tacchi, che per vocazione, paesaggio e comunità rappresenta lo spirito della specialità.

Ogni edizione accoglie dai 200 ai 400 partecipanti, compresi grandi specialisti come Riccardo Carnovalini, Anna Rastello, Paolo Piacentini, Stefano Ardito e Paolo Ciampi. Le attività, tutte a costo zero a eccezione di vitto e alloggio, comprendono trekking urbani, escursioni naturalistiche, incontri, spettacoli e momenti conviviali.

«Dal 2012 - dice Simone Depau, socio della Cooperativa Walden viaggi a piedi, che organizza l’evento e di cui Alessandro Vergari è presidente - il Social trekking è anche un grande appuntamento annuale che ogni anno si svolge in una diversa località d’Italia. Per tre giorni, centinaia di camminatori provenienti da tutta la Penisola si incontrano per condividere esperienze, emozioni, percorsi e riflessioni». Negli anni, la manifestazione ha toccato città come Firenze, Bologna, Roma, Torino, Pistoia, Salerno, Avigliana, Schio, Faenza e Campobasso, diventando un riferimento nazionale per il turismo responsabile e il movimento del viaggio a piedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 