Slitta l’apertura della mensa di piazza Michelangelo 

Slitta la riapertura della mensa studentesca di piazza Michelangelo, inizialmente prevista per domani. Lo ha comunicato ieri mattina l’Ersu con una nota in cui si parla di un intervento tecnico «imprevisto e indifferibile». La nuova data sarà comunicata sul sito ufficiale dell’ente e sui canali social.

Il presidente dell'Ersu, Marco Meloni, spiega che si sta facendo il possibile per riaprire al più presto: «Si tratta di un’emergenza tecnica emersa questa mattina (ieri, ndr): ci impegneremo a fare tutte le verifiche necessarie e ad avviare gli interventi. Per questo non abbiamo ancora comunicato una data di riapertura». Confermata invece l’apertura delle altre mense: «Spero che anche per piazza Michelangelo sia questione di pochi giorni».

Critica la rappresentante degli studenti nel Cda dell'Ersu, Maria Anedda: «Ho più volte fatto presente il problema di queste comunicazioni a ridosso delle date di chiusura. Appena letta la notizia della posticipazione, ho chiesto spiegazioni. Come studenti aspettiamo una data per la riapertura in tempi brevi». Anedda sottolinea la necessità di un cambio di approccio: «Non è accettabile essere avvertiti all’ultimo momento, senza il tempo per organizzarci adeguatamente. Questi servizi dovrebbero essere garantiti con più attenzione anche nella comunicazione verso i principali fruitori». (u. z.)

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