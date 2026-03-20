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Sestu.
21 marzo 2026 alle 00:56

Skateboard, bmx e pattini: inaugurata la pista 

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Tutti pronti con casco, ginocchiere, pattini, bici o skateboard. A Sestu gli operai hanno montato un percorso apposito, una “pump track”, in via Torricelli. La pista è stata realizzata dal Comune, con un finanziamento di 50.000 euro dalla Regione, più altri 13.000 di fondi comunali. «Con questa pista lunga oltre 70 metri, ricca di dossi e curve paraboliche, puntiamo ad accontentare anche le esigenze di svago di bambini e ragazzi più grandi che non trovano attraenti le aree gioco esistenti», spiega il vice sindaco e assessore all’Arredo urbano Massimiliano Bullita.

C’è tutto: «Salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie». L’area sorge nel grande spazio che arriva anche fino a via Marconi e dovrebbe diventare un parco, a cura del lottizzante del terreno. In una parte i lavori sono praticamente fermi da anni, ma qui un piccolo parco nascerà a breve. «Ci saranno anche giochi per i più piccoli come i dondoli, l’altalena, la casetta”, dichiara Bullita. Una novità importante per gli appassionati, perché le piste simili nell’hinterland sono davvero poche. «L’utilizzo della pump track oltre che essere divertente offre un’occasione di socializzazione e promuove l’attività fisica con un allenamento completo del corpo», afferma la sindaca Paola Secci. «A completare l’area verranno installate anche alcune panchine». (g. l. p.)

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