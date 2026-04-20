Skate, pattini e Bmx: inaugurata la nuova pista, nasce lo spazio “street” 

Tanti ragazzini e molti “anziani” per decenni hanno inseguito un sogno. Che da ieri è diventato realtà. Finalmente, anche il capoluogo della Sardegna ha il suo skatepark, una struttura dedicata agli amanti della tavola a rotelle, dei pattini e delle bici Bmx. Ieri, in via Pessagno, nel Villaggio sportivo di Monte Mixi, il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, il presidente della Commissione Sport Michele Boero e il presidente del Coni regionale Bruno Perra hanno inaugurato l’impianto di uno sport che dal 2020 è disciplina olimpica.

La festa

«Il nuovo skatepark fa parte del più ampio intervento di riqualificazione del villaggio sportivo di Monte Mixi, un'area strategica dedicata ad appassionati, dilettanti e professionisti», ha detto il sindaco Zedda. «Con gli interventi in corso al PalaPirastu e nello stadio di atletica Santoru, i lavori programmati nelle piscine e nelle palestre comunali dell'area, nelle passerelle che collegano Monte Mixi al quartiere Sant'Elia, vogliamo promuovere le attività sportive e una vita sana nella nostra città, una palestra a cielo aperto per tante discipline, comprese quelle legate al mare».

Sport in sicurezza

«Finalmente i tanti appassionati di queste discipline di poter finalmente fruire di un impianto dedicato e moderno, rispettoso di tutte le norme di sicurezza e che si integrerà alla perfezione con le altre strutture sportive della zona», ha affermato l’assessore Macciotta. «Parallelamente il pattinodromo potrà essere utilizzato in via esclusiva dagli amanti di questa diversa specialità».

Conclusa la cerimonia, il sindaco ha scoperto la targa commemorativa dedicata a Gianmarco De Agostini, lo skater surfer e wakeborder cagliaritano, deceduto nel 2021 a trent’anni vittima di incidente.

Istruzioni per l’uso

Per poter skateare sulle rampe e nell'area street dell'impianto sarà necessario iscriversi esclusivamente per via telematica utilizzando il link dedicato nel sito istituzionale del Comune e pagare una quota annuale di 30 euro. Per potersi iscrivere basterà essere tesserati Fisr o Federazione ciclistica (solo Bmx freestyle). Chi non fosse tesserato potrà farlo iscrivendosi a una Asd (anche sul posto), presentando anche un certificato medico. Per snellire le procedure, il pagamento avverrà esclusivamente tramite il sistema pubblico pagoPA. All'ingresso dell'impianto verrà installato in cartello con un QR code da inquadrare con lo smartphone per pagare all'istante.

Gli orari della prima fase

In attesa dell'estate, l'Amministrazione ha predisposto un calendario provvisorio che dovrebbe restare in vigore orientativamente sino al 15 giugno. Questo permetterà di sfruttare l'impianto anche nelle ore mattutine durante il fine settimana, a differenza di quanto avverrà poi nei mesi più caldi. Gli orari di apertura della prima fase prevedono: dal lunedì al venerdì: dalle 13 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 20.

Per garantire la massima sicurezza degli sportivi e il rispetto delle strutture, il Comune ha affidato la custodia e la verifica degli accessi direttamente all’sssociazione sportiva dilettantistica Zalu's Skate School, specializzata nel mondo dello skate.

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