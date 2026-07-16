Sistemata la falla idrica in via Dublino 

Sono state esaudite le richieste dei residenti di un tratto di via Dublino che da due settimane era interessato da una grossa perdita idrica alimentata da tre fuoriuscite d’acqua e in grado di creare forti disagi. Gli operai ha lavorato per due giorni procedendo alla completa sostituzione del tratto di tubazione che serviva le utenze. «Siamo soddisfatti - afferma Franco Melis, uno dei residenti - sono venuti incontro a ciò che chiedevamo da tempo cioè la sostituzione dell’intera tubazione. Durante lo scavo gli stessi operai si sono accorti che il tubo presentava varie giunzioni e riparazioni e tutte disperdevano acqua. Ora speriamo non si aprano falle altrove». Restano ora 3 le perdite visibili nell’abitato: una via Mazzini, una in vico Bixio e una in vico Isonzo dove si presenta una situazione identica a quella di via Dublino e che necessiterebbe di una completa sostituzione della tubazione. La sindaca Isangela Mascia ha spiegato che «i ritardi negli interventi si devono all’estrema difficoltà di reperire in tempi brevi ditte disponibili». La continua scoperta di perdite idriche porta però a una riflessione riguardo la mancanza di squadre comunali in grado di provvedere a questi interventi: «Occorre una squadra pronta per queste esigenze - afferma - e sicuramente ne terremo conto nel processo di fusione tra le due partecipate che stiamo concludendo».

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