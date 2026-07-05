Sinner non fa sconti, è ai quarti 

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo supera 6-3, 7-6(0), 6-3 il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki (151 Atp). Nel primo set, Sinner subito avanti con un break al terzo gioco, che bissa per il 6-3. Nel secondo si arriva al tiebreak e il nipponico cede di schianto: 7-0 Sinner. Break azzurro in apertura, con Mochizuki in confusione. Unico brivido, tre palle break consecutive che l'azzurro cancella sul 3-2. Nei quarti, Sinner affronterà un'altra sorpresa del torneo, il tedesco Jan-Lennard Struff (74 Atp).

Sorprese

Va ai quarti anche Nole Djokovic. Il serbo si è dovuto impegnare quattro set per avere la meglio 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 sul russo Roman Safiullin. Nel femminile, continuano le clamorose sorprese. Se sabato erano cadute la seconda e terza testa di serie, ieri è caduta la prima, la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta 6-2, 7-6(2) dall'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka, che si siede con autorità al tavolo delle favorite. Tavolo che ora vede come testa di serie più alta la statunitense Jessica Pegula, numero 4, che ha eliminato 4-6, 6-3, 6-1 la connazionale Iva Jovic.

In campo oggi Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La toscana apre il programma del Centrale, alle 14.30, contro la filippina Alexandra Eala. Nell'unico precedente, quest'anno, la mancina asiatica ha vinto 6-1, 7-6(5) nel primo turno sul cemento di Dubai. Mezz'ora prima, sul campo 1, scenderà sull'erba londinese Flavio Cobolli, che cercherà di sorprendere l'australiano Alex De Minaur. I due precedenti, datati 2024, sono entrambi favorevoli al 27enne di Sydney, sul cemento dell'Autralian Open e sul veloce di Vienna. Terzo e ultimo match sul Centrale con protagonista Alexander Zverev. Il tedesco, numero 2 del seeding e principale antagonista di Sinner in questo periodo, affronterà il ceco Jiri Lehecka.

Tc Cagliari promosso

Intanto, il Tc Cagliari festeggia la promozione nella A2 maschile. I ragazzi di Monte Urpinu si sono aggiudicati il doppio confronto dei playoff contro il Tc Rungg: dopo la vittoria per 4-2 a Bolzano, per i rossoblu è stato sufficiente conquistare i singolare sul rosso di casa, grazie a Noah Perfetti, Nicola Porcu, Lorenzo Rocco e allo spagnolo Carlos Sanchez Jover. A quel punto, gli ospiti hanno deciso di non schierare i due doppi. Nel femminile, il Tc Cagliari ha visto la sua squadra A fermarsi nel turno decisivo. Dopo il 4-0 subito a Pistoia sette giorni fa, le rossoblu erano chiamate al miracolo: vincere tutti i match e giocarsi il doppio di spareggio. Ma dopo le vittorie di Bertoldo e Topalova, è arrivata la sconfitta di Marcella Dessolis, che ha fatto partire la festa toscana.



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