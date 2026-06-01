Simona De Francisci a “La Strambata” 

Gli 80 anni della Repubblica e il ruolo delle 21 donne costituenti in primo piano a “La Strambata”. Al centro della puntata le iniziative per la Festa del 2 giugno e tanti ospiti che a vario titolo racconteranno questo importante anniversario. Con Maria Antonietta Mongiu, Carla Bassu e Rita Dedola ripercorreremo gli articoli della Costituzione italiana, i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini. Con Neria De Giovanni parleremo della storia delle partigiane ma anche del Nobel Grazia Deledda.