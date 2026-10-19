Simeone si sveglia e accende il Toro  

Parma 0

Torino 3

Parma (5-3-2) : Corvi, Britschgi (25' st Diallo), Diego Carlos (1' st Lontani), Troilo, Delprato, Valeri, Fabbian (1' st Drobnic), Bernabè (35' st Ordonez), Keita, Tourè (25' st Frigan), Romero. Allenatore Gilardino.

Torino (3-5-2) : Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali (28' st Aboukhlal), Vlasic (28' st Casadei), Mandragora (18' st Gineitis), Braganca, Cacciamani, Adams (18' st Kulenovic), Simeone (39' st Zapata). Allenatore Abate.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel primo tempo, al 4' Simeone, 24' Adams; nella ripresa al 24' Simeone.

Parma. Con una partenza a razzo il Torino espugna il “Tardini” e festeggia la seconda vittoria di fila: doppio Simeone più Adams, per il Parma è notte fonda. Al 4' i ganata passano. Azione in uscita dalla difesa, sponda di Simeone a centrocampo, Belghali sfreccia sulla destra e mette in mezzo: il Cholito segna di piatto al volo sul secondo palo. L'argentino si sblocca dopo sei giornate a secco. Il raddoppio arriva al 24' quando Adams è tutto solo sotto porta e corregge in rete un tiro di Vlasic deviato da un difensore. Check var, rete valida. Il Parma esce tra i fischi all'intervallo. Gilardino cambia: fuori Diego Carlos e Fabbian, dentro Drobnic e Lontani, i crociati passano al 3-4-2-1. Ma non basta. Il Toro regge e Simeone segna di nuovo: botta da 25 metri, Corvi non impeccabile è battuto. Dalla curva gialloblù è contestazione alla società. Nel finale gol annullato al subentrato Frigan.

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