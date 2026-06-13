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Quartucciu.
14 giugno 2026 alle 00:33

Simbirizzi, fuoco sulla vecchia Orientale: intervengono due elicotteri 

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Un grosso incendio ha bruciato ieri mattina diverse ettari di sterpaglie nelle campagne di Quartucciu, all’altezza del lago Simbirizzi. La località è quella di “Cuccuru Baulanu”, dove le fiamme, favorite dal vento e dalle erbacee altissime, si sono sviluppate su ambo i lati della vecchia Orientale sarda. Massiccio l’intervento dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti. Mobilitati il Corpo Forestale, i Vigili del fuoco e l’associazione di Volontariato del Nos di Quartu.

La situazione appariva preoccupante, col fumo che si notava da lontano. È stato così necessario ricorrere a interventi dall’alto, con la mobilitazione di due elicotteri della Forestale arrivati dalle basi di Pula e Villasalto che hanno effettuato diversi lanci attingendo dalle acque del lago Simbirizzi.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S della Stazione Forestale di Sinnai. Si parla di almeno sette ettari di terreno attraversati dal fuoco. Il sito è stato poi bonificato e messo in sicurezza. La Forestale indaga per rialire alle cause dell’icendio e alle eventuali responsabilità.

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