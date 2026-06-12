Siete tutti pronti a naufragare in “Un Mare di Musica” e ritmo? 

Oggi Assemini si trasformerà in una grande città della musica: 12 palchi, 15 orchestre e formazioni musicali, 3 postazioni tematiche e un percorso capace di attraversare cinque secoli di storia, accompagneranno il pubblico in una delle manifestazioni musicali più originali e seguite del panorama culturale isolano.

L’anniversario

L'edizione 2026 di “Un Mare di Musica", organizzata dall’associazione Peter’s Day con il sostegno del Comune di Assemini, sarà infatti dedicata al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il principe della musica, figura fondamentale nella storia della musica occidentale.

I protagonisti

Da questa ricorrenza prende forma un viaggio che, partendo dalle sonorità rinascimentali e barocche proposte dalla Polifonica Asseminese, dal Coro Villa del Mas e dall'organista Luca Cogoni, attraverserà il Classicismo, il Romanticismo, il blues, lo swing, il jazz, il rock’n’roll, il beat, il rock e il pop, fino ad arrivare ai linguaggi musicali contemporanei. Tra i protagonisti figurano la Piccola Orchestra Sonora, gli Hard Up Swing Sextet, l'Elvis Presley Tribute Band, i Vaghi con il loro omaggio ai Beatles, i Made in Japan, i RadioQueen, i Ramblers, i Tormentoni, la Big Mama Band e il Peter's Day Project. A chiudere simbolicamente il percorso saranno Le Vibrazioni, ospiti speciali dell’edizione 2026.

Il progetto

Dal Rinascimento alla break dance, da Palestrina alle Vibrazioni. È dentro questi estremi, separati da 5 secoli di storia, che si sviluppa il racconto della manifestazione. Il programma renderà infatti omaggio anche ai 50 anni della break dance con la presenza della Dolmen Crew, eccellenza del breaking professionale italiano, protagonista di competizioni e spettacoli internazionali. Il viaggio sarà arricchito da 3 postazioni tematiche dedicate all'evoluzione dei supporti musicali, al rapporto tra musica e nuove tecnologie e a un percorso immersivo dedicato agli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Accanto alla musica, l'evento coinvolgerà associazioni, volontari e attività commerciali che per l'occasione prolungheranno l’apertura fino a tarda sera, contribuendo a trasformare il centro cittadino in un grande spazio di incontro e partecipazione.

Il grande pubblico

“Un Mare di Musica" «cresce ogni anno insieme al suo pubblico», osserva Piero Collu, ideatore della manifestazione. «Ci sono tanti giovani, ma anche famiglie e appassionati da tutta la Sardegna. È il risultato di un lavoro condiviso che coinvolge amministrazione comunale, associazioni, attività commerciali e volontari. Per una sera Assemini diventa una grande città della musica, per chi ama vivere la cultura attraverso la partecipazione». L’appuntamento è fissato dalle 20 nel centro cittadino per una notte che promette di trasformare la storia della musica in un'esperienza da vivere camminando tra le vie della città.

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