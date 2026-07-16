«Sicurezza in mare e America’s Cup, un’esperienza positiva» 

«Tra i nostri obiettivi c’è anche la tutela ambientale, in questo momento stiamo facendo dei controlli sotto il coordinamento della Procura». Il riferimento di Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di porto, è alle microplastiche che hanno invaso il Poetto nei giorni scorsi. Proprio oggi l’ammiraglio lascerà il posto a Paolo Marzio nella cerimonia in piazza Deffenu. Stella saluta dopo due anni e tre mesi: «È stata un’esperienza estremamente positiva. Questa è una realtà particolarmente impegnativa perché si tratta della direzione marittima con più costa di competenza in Italia. Ho girato tanto, ma Cagliari offre una qualità della vita superiore rispetto a tutte le altre città. Con la mia famiglia andiamo via con il cuore pieno di gioia». Nel corso di questi 27 mesi non sono mancati gli eventi complicati da gestire: l’evacuazione della spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, il soccorso alla Blue Ocean A e il coordinamento per le regate preliminari dell’America’s Cup dello scorso maggio: «È stato un bel banco di prova, le forze in campo hanno dimostrato che la città può ospitare anche l’evento principale». Poi l’augurio al successore: «Gli lascio una bella realtà, qui c’è molta coesione e un forte senso d’appartenenza». Paolo Marzio assumerà il comando della Capitaneria di Cagliari 50 anni dopo suo padre Franco: «Sarà una grandissima emozione», dice, «ho la fortuna di prendere un comando sano». Oggi alle 19 la cerimonia per il passaggio di consegne. E sempre da stasera fino al lunedì (dalle 21 a mezzanotte) la sede della Capitaneria festeggerà i 161 anni di storia con uno spettacolo di videomapping, aperto gratuitamente al pubblico nella sede storica della Direzione marittima. RIPRODUZIONE RISERVATA