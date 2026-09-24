Sicurezza in mare, due nuove moto d’acqua per pattugliamenti e soccorsi della Polizia 

Sono state consegnate durante la cerimonia di Marina Piccola le due nuove moto d’acqua che verranno utilizzate dai poliziotti del capoluogo per i pattugliamenti e i soccorsi in mare. Si tratta di due modelli Fx-Ho di Yamaha, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’azienda giapponese e la Polizia di Stato, che vanno ad aggiungersi a quelle già in dotazione. «Cagliari ha un litorale importantissimo», ha spiegato il questore Rosanna Lavezzaro, «oltre alle Volanti in strada, è doveroso prestare la stessa attenzione anche a ciò che accade in mare. L’obiettivo è garantire ulteriore sicurezza sia durante gli eventi che ne richiedono l’utilizzo, come è accaduto durante la America’s Cup di maggio, sia per intensificare i controlli sul territorio». Durante la cerimonia, il sovrintendente della polizia Marco Marras ha raccontato i vantaggi dell’utilizzo delle nuove moto d’acqua: «Ci permettono di avvicinarci alla spiaggia e di avere un contatto diretto con i bagnanti. Recentemente le abbiamo utilizzate anche per soccorrere un gommone in fiamme, riuscendo a spegnere l’incendio grazie agli schizzi delle moto».

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