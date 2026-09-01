«Sicurezza in centro: servono più controlli» 

Ancora violenza nel centro storico nel giorno in cui viene chiesta la convocazione urgente di un tavolo sull’ordine pubblico e la sicurezza nella zona attorno a piazza Matteotti. Un 31enne disoccupato, di origine marocchina e residente a Uta, è stato fermato mentre utilizzava una carta di credito (poi risultata rubata) per acquistare qualcosa in un distributore automatico di tabacchi. Quando i militari si sono avvicinati, l’uomo ha reagito, spintonandoli e aggredendoli: è così scattato l’arresto. Un nuovo episodio che si aggiunge ad altri avvenuti in passato tra via Roma e piazza del Carmine. E intanto la segreteria dell’Ugl denuncia la «situazione fuori controllo e inaccettabili nell’area della stazione dei bus in piazza Matteotti»: da qui la richiesta a Prefettura e Questura di maggiori controlli, anche con un presidio fisso, «a tutela dell’ordine pubblico e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori e dei cittadini».

La chiamata

L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Villanova è nato dalla segnalazione di una persona che si trovava nella zona del Largo: aveva notato un uomo in atteggiamenti sospetti. Così i militari hanno raggiunto subito il 31enne che stava cercando di effettuare un acquisto in un distributore automatico. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l’uomo stava utilizzando una carta di credito appena portata via da un’auto. Quando si sono avvicinati, il cittadino marocchino ha reagito, cercando di aggredire i militari per scappare. Tutto inutile. Il 31enne è stato arrestato mentre la carta di credito, recuperata, è stata restituita al proprietario.

La richiesta

Su quanto sta accadendo nel centro della città è intervenuto Andrea Geraldo, segretario confederale dell’Ugl, che insieme alla segreteria regionale della Ugl Sicurezza Civile Sardegna ha lanciato un allarme sulle condizioni di sicurezza davanti alla stazione dell’Arst di piazza Matteotti. Sono stati riepilogati gli episodi di violenza dell’ultima settimana: una rissa tra cittadini di origine nordafricana nella sala d’attesa della stazione con tentativo di accoltellamento, uno scontro tra due persone con minacce alle guardie giurate, un’aggressione di un bigliettaio dell’Arst che sarebbe stato schiaffeggiato da un uomo (poi arrestato), azioni vandaliche e altre azioni violente. «Abbiamo richiesto al prefetto e al questore la convocazione urgente di un tavolo sull’ordine pubblico e la sicurezza sul lavoro», evidenziano i rappresentati dell’Ugl. «L’obiettivo è definire interventi strutturali e risolutivi, come l’istituzione di un presidio fisso interforze o un potenziamento drastico dei pattugliamenti, a tutela dell'ordine pubblico e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori e dei cittadini».

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