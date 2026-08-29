Si spinge al largo e rischia di annegare, salvato dall’intervento del bagnino 

Momenti di apprensione ieri all’ora di pranzo, nella spiaggia di Sant’Andrea in via Taormina. Un bagnante che si era spinto lontano dalla riva si è trovato in difficoltà rischiando di annegare. Le sue urla hanno attirato l’attenzione delle persone in spiaggia e soprattutto del bagnino del servizio di salvamento a mare predisposto dal Comune e portato avanti dall’associazione Sub Sinnai che subito si è gettato in acqua per soccorrerlo. Portato a riva fortunatamente si è ripreso quasi subito.Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e l’elisoccorso temendo qualcosa di più grave. Il mare non era tanto mosso ma evidentemente ritrovandosi a circa 300 metri dalla riva il bagnante, un cagliaritano di 46 anni, si è trovato in difficoltà e non riusciva a tornare a nuoto.

Nei scorsi un altro intervento di salvamento al Poetto dove un turista francese ha rischiato di morire annegato. L’allarme della centrale operativa del 118 di Cagliari era scattata alle 16. Il mezzo di soccorso avanzato Areus si era precipitato sul posto e l’equipe aveva effettuato le manovre di rianimazione avanzata così che dopo qualche minuto il cuore fermo del giovane turista aveva ripreso a battere. Oggi il ragazzo, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Brotzu, sta bene.

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