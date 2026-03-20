«Si faccia chiarezza sulla fusione» 

Il percorso verso una holding unica degli aeroporti sardi per Alghero rischia di trasformarsi in un terreno minato. Ne sono convinti i due ex sindaci, Stefano Lubrano e Marco Tedde, quest’ultimo con tutto il gruppo consiliare di Forza Italia, e anche l’ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, chiede maggiore chiarezza sulla delibera della Giunta regionale con la quale viene approvato un Term Sheet per l’integrazione degli aeroporti sardi in una futura società unica di gestione. «Si parla di integrazione industriale, ma senza un vero piano che chiarisca funzioni e prospettive dei tre aeroporti», sottolinea Stefano Lubrano: «Alghero potrebbe essere progressivamente ridimensionata, con un aeroporto relegato a traffico stagionale». Gli azzurri puntano il dito sulle criticità per lo scalo Riviera del Corallo. «Alghero non può essere il vaso di coccio tra vasi di ferro. Il Term Sheet, pur non vincolante, delinea una volontà politica precisa e apre un percorso che, se non governato, può diventare penalizzante per il nord-ovest». Per Michele Pais «si sta decidendo il futuro del sistema aeroportuale senza trasparenza e senza un vero confronto con i territori». (c.fi.)

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