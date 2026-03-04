Si amplia il cimitero, saranno realizzati 160 nuovi loculi 

Con l’ampliamento del cimitero di Maracalagonis e con l’ultima disponibilità di altri 160 loculi, sarà possibile dare la sepoltura definitiva a tantissime salme sistemate negli ultimi tempi in tombe che erano già di proprietà privata e che erano state utilizzate per superare momenti di emergenza: i loculi nel camposanto sono praticamente esauriti. Tutti gli spazi acquistati ma non ancora occupati venivano resi disponibili con ordinanze sindacali specifiche.

Negli ultimi anni l’area cimiteriale è stata notevolmente ampliata su un’area antistante il vecchio camposanto, di circa seimila metri quadrati. Sono seguiti i lavori di urbanizzazione della stessa area e la costruzione dei nuovi locali, che in parte saranno utilizzati per dare sepoltura alle salme che a suo tempo sono state tumulate in altri spazi già acquistati.

A Maracalagonis il numero dei decessi è intorno ai sessanta l’anno. Un centinaio di nuovi loculi potranno essere utilizzati per effettuare un primo riordino delle sepolture, ad iniziare proprio da quelle avvenute in passato in regime di provvisorietà nei loculi già concessi ad altre persone. Le famiglie interessate sono ora chiamate a farne richiesta al Comune entro il prossimo 31 marzo.

