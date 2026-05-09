Si allarga il cantiere, alle porte della città il traffico è da incubo 

Auto e mezzi pesanti a passo d’uomo in entrambe le direzioni, clacson e lunghissime file. Entrare e uscire da Cagliari tramite via Riva di Ponente (nel primo senso di marcia) e viale La Plaia (nell’altro) è diventato sempre più difficile, a causa del proseguimento di un cantiere di e-distribuzione avviato lo scorso 5 maggio. Che, da ieri mattina, ha preso possesso della parte centrale della strada e paralizzato ancora una volta il traffico in maniera molto pesante.

La cronaca dell’ennesima giornata da incubo sulle strade del capoluogo comincia dalle prime ore del mattino, quando l’avanzamento dei lavori ha portato a ridurre ulteriormente la carreggiata. Un effetto imbuto vero e proprio, che ha ristretto il passaggio e impedito la normale circolazione. Per giunta in un giorno da bollino rosso, per la sfortunata concomitanza con Cagliari-Udinese che dalla parte finale della mattinata ha portato un notevole afflusso di veicoli da fuori città diretti verso lo stadio (con percorso inverso dopo le 17).

L’ingorgo

I disagi c’erano già da martedì scorso, ma solo per chi arrivava a Cagliari. All’indomani del ritorno di Sant’Efisio, con la processione transitata proprio nel punto dove ora c’è il cantiere per immettersi in viale La Plaia arrivando dal Ponte della Scafa, le ruspe sono entrate in azione e il traffico è sprofondato nell’ennesimo caos. Ma, quantomeno, chi voleva lasciare la città era esentato dai rallentamenti. Che si sono invece presentati ieri.

Per tutta la mattina, con gli operai al lavoro, il passaggio è stato quasi impossibile. Da una parte le file sono cominciate nella parte finale di via Roma, dall’altra si sono diramate tra il Ponte della Scafa e la 195 Racc (la strada di collegamento dalla 130, che comincia poco dopo lo svincolo per l’aeroporto), mentre il terzo accesso – quello di chi proveniva da via San Paolo – è rimasto meno congestionato perché ha un volume di traffico decisamente inferiore rispetto alle altre due strade.

L’intervento

Il cantiere è per conto di e-distribuzione, per il posizionamento di nuovi cavi elettrici interrati dalla cabina del Mercato Ittico fino a quella in prossimità del semaforo di via Riva di Ponente. E fa parte dei numerosi aperti in giro per tutta Cagliari per lo stesso motivo, ossia potenziare le reti già esistenti.

A eseguire i lavori è la ditta Elecnor, che si sta muovendo con due squadre (da martedì diventeranno tre). Un intervento svolto con particolare fretta, perché le tempistiche definite dal Comune sono stringenti: il posizionamento dei nuovi cavi dovrà essere concluso entro mercoledì 20, in quanto dal 21 al 24 maggio a pochi metri di distanza si svolgerà l’America’s Cup e per quei giorni tutto dovrà essere completato.

Le difficoltà

Quella di ieri è stata la prima volta che il cantiere ha avuto bisogno di effettuare degli scavi nel lato di carreggiata opposto, rispetto a dove sono presenti recinzioni e transenne. La situazione si ripeterà sabato prossimo, con orari indicativi dalle 9 alle 18, per completare un attraversamento che riguarderà anche la zona davanti all’ingresso del Campus universitario a metà di viale La Plaia.

Per il resto, gli operai proseguiranno nel tratto di via Riva di Ponente, fino ad arrivare oltre il semaforo quando si concluderà il posizionamento dei nuovi cavi. Per gli automobilisti (e i numerosi mezzi pesanti che transitano in quella strada) si prospettano quindi altre due settimane di passione, perché da domani riprenderanno le restrizioni. E sarà di nuovo caos, l’ennesimo in una città che ormai ha a che fare coi cantieri in ogni quartiere.

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