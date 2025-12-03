Show, cibo e musica: riecco la Fiera Natale E arriva Iva Zanicchi 

Il bosco Baby Christmas realizzato da Forestas dove i bambini vivranno la magia del Natale in mezzo a una foresta incantata. Quindi la Fabbrica degli Elfi dove gli educatori terranno corsi ludici e laboratori per bambini, infine l’ufficio postale dove si potrà scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale. Chi vorrà, potrà anche fare anche un selfie con Babbo Natale al polo. E poi animazioni, concerti, eventi, degustazioni di prodotti dell’eccellenza dell’agroalimentare (non solo sardo), con la possibilità di acquistare i regali di Natale in uno dei tanti stand di artigianato.

Torna la Fiera Natale: nei fine settimana di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8, sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21, riapre in viale Diaz la Fiera Natale che quest’anno compie 43 anni. Ogni weekend, dalle 10 alle 20, sono previsti show cooking, degustazioni e vendita di vini e birre artigianali, formaggi e altri prodotti anche dell'artigianato tradizionale sardo.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è sicuramente lei, Iva Zanicchi: 85 anni, ma la voce è sempre quella, potente e fluida. Sarà protagonista lunedì 8 alle 17 con un grande concerto al palazzo dei Congressi. Rigorosamente gratuito, aperto a tutti, come tutti gli eventi della Fiera Natale. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA